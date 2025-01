Il tecnico ha fatto notare come l'Inter è l'unica delle 4 di Riad ad aver vinto in campionato. Ora testa subito al Bologna

Riparte subito il cammino dell'Inter in campionato. Vittoria importantissima in casa del Venezia e ora subito testa al Bologna. Supercoppa alla spalle, i nerazzurri sono l'unica delle 4 squadre di Riad ad aver trovato i tre punti.

"E poi vai a vedere i numeri, oltre che le bellezze di Venezia. C’è un girone d’andata che l’Inter può chiudere potenzialmente a 46 punti, tra i recuperi con Bologna e Fiorentina. Ovvero solo due in meno di un anno fa, di un campionato oggettivamente fuori parametro. Giusto un riferimento: la squadra che nel 2020-21 ha vinto lo scudetto con Antonio Conte in panchina, aveva “girato” a quota 41. Questo aveva detto Simone Inzaghi ai suoi giocatori prima della gara di ieri, per spingerli e tranquillizzarli. E questo spiega pure perché ieri dopo la partita il tecnico aveva tutta l’aria di chi voleva togliersi qualche soddisfazione…dialettica", scrive La Gazzetta dello Sport.