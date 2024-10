Cds – Inter-Juve, la battaglia dialettica e il gioco del fazzoletto. Inzaghi…

"Un tempo alla Juventus nascondersi, autodepennarsi dai favoriti, sarebbe stato considerato un’offesa per la proprietà e per i tifosi. Altri tempi. Alla vigilia di Inter-Juventus, succede che Thiago Motta va in conferenza e dichiara serenamente che «l'Inter è la favorita per lo scudetto e noi affronteremo questa partita come sempre al massimo». Per la serie: se cercate i favoriti, coloro i quali hanno l’obbligo di scendere in campo per vincere, rivolgetevi altrove. Magari dalle parti di Appiano Gentile. Simone Inzaghi non si fa pregare: «Inter favorita per lo scudetto? Sarà un campionato aperto, molto più equilibrato degli ultimi due. Tante squadre hanno investito tantissimo per colmare il gap». Tante squadre. Che poi sono due. Ci sono i duecento milioni spesi dalla Juventus. E i centocinquanta investiti dal Napoli di De Laurentiis. È come se fossimo in una volta a tre lanciata da lontano. Da lontanissimo. Devi essere preparato a tutto".