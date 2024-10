Le pagelle del Corriere dello Sport rispecchiano i due volti della partita dell'Inter contro la Juventus: molto propositiva in avanti, troppo leggera in fase difensiva. I migliori in campo sono Zielinski, Mkhitaryan e Thuram che ricevono 7: "Regìa pulita sino a quando Fagioli non comincia a seguirlo come un’ombra. Spietato dal dischetto", il commento per l'ex Napoli. "Molla presto McKennie sul gol di Vlahovic, va di forza e di intelligenza a costruire e finalizzare il 2-2. Non sbaglia mai scelte e spiega perché è un insostituibile", quello per l'ex Roma.

"Guadagna subito il rigore dell’1-0, serve un cioccolatino per il 2-2 di Mkhitaryan, è sempre pericoloso in area. Danilo non riesce a tenerlo", il giudizio invece per Thuram. Voto 6 per Dimarco, Barella e Pavard mentre il resto della squadra non convince appieno. 5,5 per Sommer ("lascia qualche dubbio sul 4-4 di Yildiz", Dumfries e Darmian, 5 invece per Bisseck, Bastoni, Frattesi e capitan Lautaro mentre il peggiore in campo è De Vrij, voto 4: