Il giorno dopo la semifinale di Supercoppa tra Inter-Atalanta, il Corriere della Sera analizza la gara vinta nettamente dalla squadra di Inzaghi per 2-0. "Denzel Dumfries si inventa un corso accelerato da centravanti, che si tramuta in one man show e regala all’Inter la finale di Supercoppa. Per essere la partita fra le due squadre più in vista del nostro calcio lo scenario è ancora una volta imbarazzante, come un anno fa per Napoli-Fiorentina, con 16.800 spettatori dichiarati (ma sembrano meno e vanno via prima del finale) su una capienza di 25.000. Oggi per Juve-Milan è annunciato il tutto esaurito, ma la vincente sarà comunque sfavorita, come è nell’ordine delle cose contro questa Inter che dà un segnale forte anche in chiave scudetto".