Per il Corriere dello Sport, è Stefan de Vrij il migliore in campo di Inter-Lipsia . Per il difensore olandese il voto è 7: "Ormai specializzato nel farsi trovare pronto quando non c’è Acerbi. Guida nel migliore dei modi il reparto".

Solo 6 per Piotr Zielinski che è stato premiato come Man of the Match dalla UEFA: "Ha il compito delicato di dover rimpiazzare Mkhitaryan. Ci riesce fino in fondo". 7 per Simone Inzaghi: "Il primato in classifica non può che fare un bell’effetto. Questa Inter continua a marciare, vincendo anche le partite più sporche e rognose".