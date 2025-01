Il gap di gol tra Inter e Atalanta, nelle ultime tre stagioni, e è di una cinquantina di reti. L'Inter ne ha segnati in totale 295 e 249 la squadra di Gasperini, si superano i due gol a partita in Serie A. 100 gol in meno li ha segnati la Juve che sfiora 1.5 gol a stagione negli ultimi tre campionati ed è preceduta da Milan, Lazio, Fiorentina e Roma. La media dell'Atalanta è di 1.84, terzo il Napoli a 1.79. Dipende in particolar modo - spiega il quotidiano - dall'impianto di gioco.

Lautaro ritrovato — Sicuramente l'Inter hanno avuto e hanno calciatori di una certa stazza là davanti, a cominciare da Lautaro che ha avuto come partner di reparto Lukaku, Dzeko e ora Thuram. In questa stagione l'argentino ha avuto un momento no rispetto al feeling con il gol e rispetto al suo stato di forma se si considera che ha giocato anche in Copa America e la preparazione estiva è stata fatta in ritardo anche rispetto ai suoi compagni.

"Ora lui è in condizione e si vede - scrive CdS - ma intanto non è calata la produzione offensiva". Perché sono arrivati gol da altri reparti con Dumfries e Dimarco che finora ne hanno fatti 8 in due. L'Inter segna tanto e potrebbe segnare anche di più viste le tante occasioni sprecate costate care in alcune gare come quella che ha portato al pari con la Juve o alla sconfitta contro il Milan in Supercoppa. Si può puntare alla quota dei 100 gol in una stagione, conclude il giornale, al momento la proiezione dice che ne potrebbe segnare a fine anno 97 tenendo la stessa media. Magari qualche chance sprecata in meno e con l'aiuto di Lautaro si può arrivare alla cifra tonda. E non solo a quella.

(Fonte: Corriere dello Sport)