Lo raccontano i numeri attuali e la loro proiezione. Oggi Inter e Milan, considerando una stagione media in termini di risultati, arrivano a guadagnare 70-75 milioni da San Siro, lì dove il tutto esaurito per entrambi i club è diventata una buona abitudine. Aggiungendo i 60 a testa che le due società milanesi immaginano di incassare, ecco arrivare a stabilizzarsi intorno a ricavi per circa 130 milioni di euro. Qui si parla di soli ricavi da stadio, benintesi, senza tutto l’indotto che le eventuali aree commerciali adiacenti potrebbero portare alle società. E la cifra dei 130 milioni è in linea con quanto incassano oggi attualmente le big d’Europa: Psg, Bayern, Manchester United e Arsenal, per capirsi, si sono attestate nelle ultime stagioni tra i 130 e i 150 milioni. Il Tottenham, che è un buon riferimento avendo completato non da molti anni la costruzione del suo impianto, ha ricavato dalla biglietteria 135 milioni.

Real e Barça altro pianeta

Un discorso a parte, in questa materia, va fatto per Real Madrid e Barcellona, che dal nuovo Bernabeu e dal Camp Nou che verrà prevedono di guadagnare cifra fuori categoria per qualsiasi altra società al mondo. A Madrid, ad esempio, stimano di arrivare a toccare quota 400 milioni di euro a stagione. Oggettivamente, siamo su un altro pianeta. Ma con le restanti big d’Europa, Inter e Milan riuscirebbero a competere alla pari. Ed è inutile dire che sarebbe un passo in avanti enorme sul piano della competitività, specie per società che hanno imparato – per forza di cose – a far ricorso quasi costante al player trading. Ecco, il gap così sarebbe ridotto, se non azzerato, con le rivali. Almeno un gap, è più giusto dire: resterebbe il tema dei diritti tv, ma quello è un altro discorso. C’è voglia di correre, questo è sicuro, per non essere sempre alla rincorsa di miracoli sportivi", si legge.