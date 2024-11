La nota di De Laurentiis è arrivata invece direttamente da Los Angeles, dove il presidente del Napoli è già da qualche giorno. «Credo sia sotto gli occhi di tutti la necessità di mettere a punto un nuovo regolamento della Var per evitare decisioni disomogenee, che alimentano la teoria del dubbio». Il pareggio fra la prima e la seconda in classifica è passato così in secondo piano. Ad accendere la sfida scudetto è stata infatti la polemica molto dibattuta nel campionato sui cosiddetti «rigorini». «Il rigore, a detta della stragrande maggioranza degli osservatori, non c’era — ha aggiunto De Laurentiis —. Le parole di Conte sono state chiare, rispecchiano quel che penso e che ho sempre manifestato: la Var è una risorsa per evitare gli errori arbitrali. Non ha alcun senso dire che a volte può intervenire e a volte no. Gli arbitri non sono favorevoli perché le correzioni delle loro decisioni tolgono loro autonomia e credibilità»", si legge.