"L’Inter, come manifestato da Marotta, considera corretta l’assegnazione del calcio di rigore sul contatto tra Anguissa e Dumfries. Secondo il club nerazzurro non era il caso e non era nemmeno il momento per alzare il livello della tensione, non essendocene i motivi o le basi. A meno che quello sfogo non fosse soltanto una reazione a caldo, ma qualcosa di studiato in precedenza e da manifestare al minimo pretesto utile. L’Inter, insomma, vuole che la sfida al vertice torni a essere giocata soltanto sul campo", scrive il quotidiano.