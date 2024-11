In collegamento a TV Play, Luca Marelli torna a parlare di quanto accaduto in Inter-Napoli: ecco la sua risposta ad Antonio Conte

“L’importante è il rispetto del regolamento. Gli arbitri non devono far rispettare il loro regolamento degli arbitri, ma devono far rispettare il regolamento del gioco del calcio e lo stesso vale per il protocollo. Gli arbitri devono utilizzare il protocollo che c’è.