Inter-Parma, in campo i big

È anche per questo che Inzaghi non farà rotazioni di formazione, contro il Parma. Se non arriveranno sorprese dalla giornata di oggi, le indicazioni sono tutte per la conferma della squadra che aveva iniziato la partita domenica scorsa a Firenze. E dunque le migliori scelte possibili, peraltro senza neppure il dubbio sulle condizioni fisiche e su una stanchezza che non può esserci. E allora con Thuram in avanti ci sarà Lautaro, come sempre è stato in campionato quando i due sono stati contemporaneamente disponibili. Il centrocampo sarà quello della seconda stella, con Calhanoglu a guidare tra Barella e Mkhitaryan. Scelte obbligate in difesa: Acerbi, come previsto, non ha recuperato e non è stato convocato. Il difensore punta (ma senza certezze) la sfida di Champions con il Bayer Leverkusen. Il suo posto sarà ancora di De Vrij, con Bisseck e Bastoni ai suoi lati. Il recupero che consola Inzaghi, in difesa, è quello di Carlos Augusto: il brasiliano andrà in panchina. A destra Dumfries è in vantaggio su Darmian, nel solito ballottaggio.