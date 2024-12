Sant’Ambrogio è alle porte, ma in agenda l’Inter ha prima un altro impegno. Per nulla secondario, considerando l’asterisco in classifica dopo Firenze e il distacco col Napoli che inizia a essere un fattore. I nerazzurri stanno facendo il loro dovere, ma a livello mentale servirà uno sforzo ulteriore per superare la complessità di questo periodo. E allora col Parma diventa fondamentale acciuffare tre punti, anche per prepararsi al meglio alla gara di Champions League contro di Leverkusen.