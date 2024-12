Lo scorso anno con la Supercoppa l'Inter mandò un segnale alla concorrenza e al ritorno prese il largo in campionato

Momento decisivo della stagione dell'Inter. Ora il primo trofeo stagionale, la Supercoppa, poi l'obiettivo è cercare di fare un filotto in campionato per distaccarsi dal gruppo. E infine c'è da archiviare la pratica Champions League.

"Le ultime 5 trasferte di campionato, vinte con un saldo di 18 gol a 0, raccontano bene la forza dell’Inter, che è fatta di tecnica, qualità di gioco, fisicità, ma anche, soprattutto, di personalità. Il 3-0 di Cagliari, ottenuto in scioltezza e con assoluto controllo, ha confermato che le distrazioni d’inizio stagione sono state emendate. Lautaro, che decise l’ultima Supercoppa, ha ritrovato il gol; Thuram è straripante. I 2 punti recuperati all’Atalanta consentono a Inzaghi di immaginarsi in vetta a +2 con il recupero di Firenze. Insomma, l’aereo che ieri ha trasportato la squadra in Arabia galleggiava su nuvole di ottimismo e consapevolezza. Il piano di volo è esattamente quello dello scorso anno", scrive La Gazzetta dello Sport.