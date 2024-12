«Fine anno, fuori casa, la Supercoppa, sai che dopo hai l'Atalanta che non si ferma. Ci sta che rallenti. Ma invece l'Inter ha sempre la sua formula e le sue espressioni. Vanno fatti i complimenti agli uomini di Inzaghi: stanno bene insieme per come si trovano e si cercano in campo, sono quasi ingiocabili. Come abbiamo detto dall'inizio, qualsiasi pretendente deve passare dall'Inter. L'Inter resta la squadra da battere», ha concluso Lele.