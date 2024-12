L'attaccante dell'Inter continua a scalare le gerarchie dei bookmakers per la vittoria del titolo di questa Serie A

Con cinque gol nelle ultime sei giornate di campionato, Marcus Thuram ha agganciato Mateo Retegui in vetta alla classifica marcatori (con 12 reti) e lo ha scavalcato nelle quote dei bookmaker per il capocannoniere della Serie A.