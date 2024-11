"E non è finita. Perché il passaggio agli ottavi - che è quasi in tasca - porterà altri 11 milioni. E perché la posizione in classifica determinerà un ulteriore bonus: si va dai 7,98 milioni di euro dell’ottavo posto ai 9,9 del primo. Dunque, almeno altri 20 giri di ruota complessivi per il cassiere. Che pure qualche assegno dovrà staccarlo, qualche bonifico in uscita lo vedrà pur partire. La società nerazzurra ha infatti previsto un bonus di 3 milioni di euro da dividere tra i giocatori per la qualificazione agli ottavi di finale “diretti”, ovvero ottenuti con il piazzamento tra le prime otto della classifica", rivela La Gazzetta dello Sport.