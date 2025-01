Libero – Inter, i recuperi col Bologna non portano bene. Assist al Napoli

Nel recupero della 19ª giornata di Serie A, l'Inter è stata fermata in casa dal Bologna. Il giorno dopo la gara, Libero analizza la prestazione delle due squadre: "I recuperi con il Bologna non portano bene all’Inter. Nel 2022 i nerazzurri persero un pezzo di Scudetto, vinto dal Milan, cadendo clamorosamente in casa dei rossoblù in un recupero nel bel mezzo della volata finale, questa volta non vanno oltre il 2-2 contro la squadra di Italiano, offrendo un assist al Napoli. L’Inter deve recuperare ancora una gara, sul campo della Fiorentina, ma con un successo non sarebbe più sola al comando (il Napoli è a +3)".