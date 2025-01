"Teoricamente i nerazzurri potrebbero essere in testa. Ma già il primo recupero con il Bologna, mercoledì, non lascia del tutto tranquilli: i rossoblù hanno sprecato ancora e si sono fatti raggiungere su rigore al 98’ dalla Roma. Giocano bene, saranno come minimo furibondi. L’Inter però rilancerà Thuram e Dimarco, ieri a lungo in panchina per turnover. Non c’è un’alternativa per Calhanoglu, ma Asllani ha risposto bene. C’è invece un giocatore fondamentale e silenzioso che risponde sempre presente: è Darmian, dove lo metti sta, in difesa, in fascia, a destra, a sinistra. A Venezia ha segnato lui: un gol da centravanti, vale tre punti immensi", spiega Gazzetta.