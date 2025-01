"Di fatto nel giro di pochissimi giorni l'Inter si ritrova di fronte a un bivio molto importante per l'esito della stagione, tra il match odierno a Lecce con tutte le intenzioni di non voler abdicare rispetto al titolo vinto l'anno scorso e la sfida di mercoledì contro il Monaco in Champions, quando basterà anche un punto per andare direttamente agli ottavi ed evitare così gli spareggi. Rispetto a una diretta rivale come il Napoli di Conte, che non ha impegni ulteriori legati alle coppe, per i nerazzurri sarà fondamentale evitare la tagliola delle due sfide europee aggiuntive (in programma tra l'11 e il 19 febbraio) in modo da alleggerire il calendario e potersi regalare una maggior permanenza ad Appiano per lavorare in tranquillità".