"Il treno espresso targato Inter fa tappa a Lecce. La squadra di Simone Inzaghi in trasferta in campionato sta viaggiando a velocità altissima, tanto che al momento la serie aperta è di 7 vittorie consecutive con 22 gol segnati e soltanto 2 incassati". Così il Corriere dello Sport nel suo focus sull'ottimo trend in trasferta dell'Inter: la squadra di Simone Inzaghi continua a collezionare grandi numeri lontano da San Siro. Si legge: "Tutto è cominciato il 28 settembre scorso con il successo esterno per 3-2 a Udine ed è proseguito fino all’1-0 di Venezia di due settimane fa.

Tra l’altro l’ultimo gol subito fuori casa è proprio quello preso in Friuli da Lucca nel finale di partita, quasi quattro mesi fa, a cui hanno fatto seguito ben 568 minuti di porta inviolata per Sommer in cui si conteggiano anche i 21’ di Firenze prima della sospensione a causa dell’emergenza medica che ha riguardato Edoardo Bove. La locomotiva nerazzurra si rimetterà in marcia domani nel tardo pomeriggio al Via del Mare, con la voglia di allungare questa striscia positiva ed eventualmente sfruttare un passo falso del Napoli nella sfida odierna contro la Juve. Non solo dopo l’affermazione contro l’Udinese nessun giocatore avversario è più riuscito a infilare Sommer, ma sono arrivate soltanto vittorie contro Roma, Empoli, Verona, Lazio, Cagliari e Venezia.