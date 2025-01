Lautaro Martinez e Marcus Thuram torneranno a giocare insieme dal 1' in Champions League: l'ultima volta capitò in Atletico-Inter

"Dopo dieci mesi, Lautaro Martinez e Marcus Thuram giocheranno insieme dal 1’ in Champions. L’ultima volta è legata al ricordo tristissimo dell’eliminazione ai rigori a opera dell’Atletico Madrid (13 marzo), mentre in questa stagione Simone Inzaghi - come peraltro accaduto nella scorsa campagna europea - ha scelto di fare turnover in Europa dando precedenza alla corsa in campionato". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito a Sparta Praga-Inter.