Andrà in scena domani sera la sfida tra Sparta Praga e Inter, match valido per la settima giornata di Champions League. La formazione ceca, secondo quanto raccolto da Fcinter1908, scenderà in campo con lo stesso schieramento tattico dei nerazzurri: il modulo sarà il 3-5-2, con il tecnico Lars Friis che si affiderà alla coppia d'attacco composta da Birmancevic e Olatunji.