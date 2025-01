Marco Parolo, a Step on Football, ha parlato della leadership di Lautaro Martinez. «Ha detto 'te lo assicuro io' per dire che il gruppo è forte, che tutti si stimolano e ti fa capire la sua mentalità vera. Lui e Di Lorenzo sono due capitani veri. Si è preso l'Inter sulle spalle, anche a livello di gol, ne farà e sta meglio fisicamente. Ha avuto diverse occasioni, è sempre attivo, è sempre dentro la partita. È un giocatore forte. Certe parole ti fanno sentire anche di non avere paura, come è successo ad Asllani a San Siro: ha giocato tranquillo dopo i fischi ricevuti nella gara precedente. Lautaro lo ha applaudito e questa riconoscenza dà tanto».