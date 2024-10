Inter, ecco gli ultimi tre nazionali a tornare. Inzaghi ad Appiano ha toccato un tasto su tutti

Simone Inzaghi durante questa sosta ha toccato un tasto su tutti ad Appiano Gentile. Si è lavorato su un aspetto in particolare con i giocatori che non sono andati con le rispettive nazionali. Ecco il focus della Gazzetta dello Sport in vista della ripresa, con Roma-Inter in programma domenica all'Olimpico.

Il rientro dei nazionali

Appiano riapre i cancelli oggi pomeriggio: non sarà ancora giornata da pienone, ma ci siamo quasi. Perché nel giro di quarantott’ore Simone Inzaghi avrà tra le mani un’Inter al completo o quasi. Da Arnautovic, fresco di doppietta con l’Austria e pronto a rimettersi all’opera in nerazzurro già oggi, agli azzurri Bastoni, Dimarco e Frattesi a Thuram e Calhanoglu, tutti in campo ieri e attesi domani alla Pinetina, dopo il classico giorno libero concesso dall’Inter come “cuscinetto” tra impegni in nazionale e ripresa col club. Gli ultimi a unirsi al gruppo saranno Lautaro e Taremi, impegnati con Argentina e Iran tra stasera e domani, più Zielinski: il centrocampista ex Napoli questa sera a Varsavia affronterà la Croazia in Nations League.