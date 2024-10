Intervenuto in conferenza stampa, il ct dell'Albiceleste elogia il capitano nerazzurro

Lautaro Martinez merita di vincere il Pallone d'Oro. Non ha dubbi il c.t. dell'Argentina, Lionel Scaloni che, intervenuto in conferenza stampa, ha elogiato l'attaccante e capitano nerazzurro. "Ha avuto un anno spettacolare, ha segnato in finale, è stato il capocannoniere della Coppa America, se lo merita più di chiunque altro".