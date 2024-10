Straordinari Barella, oggi in gruppo: con lui è un’altra Inter. E le sirene della Premier…

Barella, infortunio superato

"Oggi dopo 23 giorni di purgatorio, esami, terapie sul lettino, sedute in palestra e calci solitari, Nicolò Barella tornerà a correre in gruppo. Beata normalità, un allenamento corale in vista della sfida alla Roma di domenica in cui è pronto finalmente allo sprint. Quanto e come dipenderà dai prossimi giorni di fatica ad Appiano, in cui domani arriva il grosso dei nazionali, e da come Simone Inzaghi userà le leve del turnover da questo momento in poi. Ciò che conta per l’Inter, però, è che la dinamo in mezzo al campo è pronta a riaccendersi: nel circuito che passa da Roma, Berna (con lo Young Boys) e Milano (contro la Juventus), Barella si rimette in trincea. Non è una notizia secondaria per i destini dei nerazzurri, che in questa stagione non hanno mai mostrato la continuità dell’anno della seconda stella, anche perché in partenza non è stata continua la presenza, di solito salvifica, del numero 23. Su nove gare tra Europa e Italia, ne ha saltate già quattro, ma ha fatto in tempo a segnare la metà dei gol del 2023-24: la rete spettacolare nel poker contro la Dea ha marchiato l’unica vera-partita show dei campioni di Italia, ma l’effervescenza di Nicolò ha rubato l’occhio soprattutto a Manchester.