Nessun grave infortunio per Calhanoglu , Inzaghi ha tirato un sospiro di sollievo ieri. Ma il regista turco non sarà in campo a Verona sabato, anche per recuperare al 100%. Non si vogliono correre rischi ed evitare di perdere un giocatore fondamentale per più tempo.

"Asllani, il vice designato, si sente pronto, aspetta il suo momento praticamente da due anni e non ha intenzione di perdere altri treni, come è già successo parecchie volte in questa stagione. Da agosto a oggi l’Inter ha giocato già 6 delle 16 partite stagionali senza Calha (un terzo del totale, non poco) e lui, Kristjan, lo ha sostituito solo in un’occasione, a Monza, quando Inzaghi aveva lasciato in panchina il turco per motivi di turnover. Nelle altre, quando Calhanoglu era fuori per infortunio, Asllani è rimasto a guardare per... gli stessi motivi: non era al meglio nemmeno lui", ricorda La Gazzetta dello Sport.