Tra i progetti in via di realizzazione in casa Inter c'è anche quello dell' Under 23 . Finalmente, il prossimo anno dovrebbe essere quello buono per far partire questo progetto voluto fortemente da Marotta.

"Oaktree non era a Riad, almeno coi suoi diretti rappresentanti nel Cda, ma il mancato primo titolo americano non sposta di un millimetro il progetto globale attorno all’Inter. La proprietà Usa guarda all’espansione commerciale su scala mondiale, ma non vuole dimenticare neanche le origini. E, quindi, quella cosa sacra chiamata vivaio: la prossima stagione prenderà definitivamente forma anche nella Milano nerazzurra il progetto dell’U23. La seconda squadra è da sempre un pallino del presidente Beppe Marotta che spinse il progetto in prima persona già in epoca juventina. Già prima del viaggio in Arabia, in viale della Liberazione erano giorni di intense riunioni ed approfondimenti, la pratica continuerà ad essere approfondita nel post Riad", scrive La Gazzetta dello Sport.