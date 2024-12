In particolare, sul tedesco si legge ancora: "La sfida contro i friulani sarà per lui l’occasione di verificare, non in modo definitivo, l’ipotesi che in un futuro non lontano possa occupare quella posizione in pianta stabile. Una soluzione valutata in passato per Bastoni: ne avrebbe le qualità e in Nazionale gli è capitato, ma spostarlo dalla comfort zone toglierebbe troppo all’Inter in fase di manovra. Bisseck, viceversa, rappresenterebbe una risposta interna all’inevitabile: acciacchi a parte, la carta d’identità di De Vrij e di Acerbi è nota, in estate - non a gennaio, l’idea è di non toccare il gruppo - sarà un tema".