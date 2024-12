Per il secondo – che evidentemente non può essere considerato un vero peccato -, basterebbe fare un sondaggio alla Pinetina tra coloro che il 10 giugno 2023 erano in campo all’Ataturk: tutti sognano di avere un’altra occasione, perché perdere in quel modo, con quel tipo di prestazione, ha lasciato l’amaro in bocca. Intanto, quella finale, ha riportato l’Inter nel gotha europeo. Lo scorso anno poteva andare decisamente meglio con l’Atletico Madrid. Ma l’attuale percorso europeo, ad eccezione della sconfitta a Leverkusen, è stato impeccabile. Così la qualificazione diretta agli ottavi sarà un segnale per tutte le big: l’Inter se la gioca con tutti.