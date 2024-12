Di fronte a lui ci sarà un trittico rimaneggiato: Darmian a destra, stavolta con l'abito del braccetto di contenimento, Bisseck in mezzo e Bastoni a sinistra. Inzaghi non vuole privarsi del centrale difensivo con più assist in Europa. Zoom su Palacios: previsti minuti anche per lui. Fin qui ne ha giocati solo dieci", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"Alla voce “occasionissima” vanno inseriti i ricci scuri di Tajon Buchanan. Il canadese sarà il titolare sulla sinistra al posto di Dimarco. Rientrato dall’infortunio alla tibia, il canadese è pronto a racimolare i primi minuti da titolare: fin qui Inzaghi gli ha regalato tre spezzoni contro Verona, Parma e Lazio. Il match contro l’Udinese sarà fondamentale in ottica futura. L’Inter ha bisogno di garanzie. Hakan Calhanoglu è pronto a giocare dall’inizio anche stasera, affiancato da Frattesi e Zielinski. L'ultimo appunto è l'attacco. I destini di Taremi e Arnautovic si intrecciano lungo la lunga via che porta alla finale di Roma. L'iraniano non graffia da più di due mesi, ha segnato solamente contro la Stella Rossa in Champions ed è caccia di reti. Le sue partite sono double face: bene da rifinitore, ma poco incisivo. Contro il Bayer Leverkusen non ha mai calciato in porta. Accanto a lui ci sarà Arnautovic, che ha punto una sola volta in 210'. Anche lui non segna dalla sfida con la Stella Rossa. Inzaghi avrà bisogno di loro per indirizzare la strada verso Roma: in carriera ha vinto tre Coppe Italia, una con la Lazio e due con l'Inter, ma gli indizi ci dicono che ogni tanto agli ottavi suda freddo", spiega Gazzetta