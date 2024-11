"Per quasi cinque mesi, il pensiero sulle nazionali verrà riposto nel cassetto: Italia & Co. torneranno in campo direttamente a marzo per le fasi finali della Nations League. Fino ad allora, dunque, nella testa dei calciatori ci sarà solo spazio per il proprio club di appartenenza. E l'Inter, piena zeppa di nazionali, non potrà che giovarne. Dal sabato in arrivo alla settimana che precederà le feste di Natale, infatti, Bastoni e compagni saranno impegnati in partite ogni tre giorni. E ognuna di questa conterà qualcosa", scrive il Corriere dello Sport.