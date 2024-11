«Senza dubbio. Ho sempre apprezzato gli allenatori come lui. Sono di carattere, di polso, tenaci. Curano i dettagli e chiedono tanto alla squadra. Conte vuole che tutti arrivino al suo credo. Ecco perché chiede ai giocatori di sposare subito le sue idee. Oggi il Napoli riflette il suo carattere. E poi è uno sincero, schietto, che ti dice le cose in faccia, che non le manda a dire. Con il suo carattere ha responsabilizzato tutti».