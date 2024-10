Inzaghi spera che, facendo giocare Lautaro, quest'ultimo ritrovi la forma e lo smalto dei giorni migliori perché il vero Lautaro finora si è visto solamente contro l'Udinese, alla sesta giornata. "Il primo a non essere soddisfatto per il rendimento è lui stesso, così come è sempre il primo a fare un’autocritica costruttiva quando le cose non girano nel migliore dei modi. Più che mai in questa fase l’Inter ha bisogno del suo bomber di razza, che fin qui non è riuscito a incidere per via di una condizione non ottimale. La voglia di lottare e di provarci non manca, ma negli ultimi venti metri di campo è mancato il suo saper essere letale come lo era stato fino all’estate scorsa nel regalare la Coppa America all’Argentina", commenta poi il quotidiano.