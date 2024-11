Proprietario Lille: “David sottostimato, è molto forte: lavoriamo al rinnovo”

C’è anche Jonathan David nel mirino dell’Inter in chiave mercato. In scadenza di contratto nel 2025, l’attaccante è sulla lista dei dirigenti nerazzurri. Così Alessandro Barnaba, proprietario del Lille che con il fondo Merlyn Partners ha portato il club dall’orlo della bancarotta a un posto in prima fila in Champions, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del suo futuro.