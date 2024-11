Vittoria a Verona, ora la Champions. L'Inter non vuole lasciare nulla per strada, domani col Lipsia importante ottenere i tre punti per proseguire il percorso verso gli ottavi di finale.

"Un'altra Inter per chiudere - o quasi - i giochi per uno dei primi otto posti in classifica della super Champions. Simone Inzaghi non ha intenzione di cambiare la strategia intrapresa in questa stagione. A Verona ha vinto un'Inter, contro il Lipsia domani sera a San Siro (65mila spettatori previsti) dovrà giocare un'altra squadra", si legge su Tuttosport.