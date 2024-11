"Domani a San Siro accadrà come nelle prime quattro partite: rotazioni ampie, tra l’undici iniziale di Verona e la gara col Lipsia dovrebbero cambiare otto, forse anche nove maglie, probabilmente solo Bisseck e Sommer saranno chiamati a raddoppiare lo sforzo. È il risultato, certamente, di una rosa costruita proprio con l’idea di arrivare alla primavera in corsa su qualsiasi fronte, dribblando infortuni, squalifiche e cali di forma. Inzaghi ha mille armi a disposizione da utilizzare. E lo sta facendo tenendo viva tutta la rosa: con il debutto di Buchanan di sabato, tutti i giocatori di movimento sono stati impiegati. Per strada, ha recuperato al top anche Correa, sul mercato fino all’ultimo giorno dell’estate. Non solo scelte di “spogliatoio”, ma anche chiavi tattiche che Inzaghi vuole sfruttare fino in fondo", riporta La Gazzetta dello Sport.