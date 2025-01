CdS – Inter-Monaco, gioca Arnautovic? Due variabili. Novità in difesa

"Tentazione Arnautovic . Contro il Monaco, infatti, l’austriaco potrebbe essere in campo dall’inizio, al fianco di Lautaro. L’ultima volta da titolare, risale al 19 dicembre, contro l’Udinese in Coppa Italia. E nell’occasione aveva pure segnato un gol". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al probabile ritorno da titolare di Arnautovic.

"Se in campionato non ancora ha avuto una chance, in stagione, le uniche altre due volte nell’undici di partenza sono state proprio in Champions, con Stella Rossa e Young Boys. Inzaghi si è riservato una notte per decidere - niente ritiro ieri sera - e le variabili sono la stanchezza di Thuram, dopo i 90’ di Lecce, e l’infiammazione inguinale accusata da Taremi, che ieri, come lunedì, ha svolto un lavoro differenziato. Non ci sono dubbi sul recupero dell'iraniano. Che, peraltro, se desse sufficienti garanzie, all'ultimo, potrebbe entrare in concorrenza con Arnautovic", aggiunge poi il quotidiano.