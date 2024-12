Eccola qui, la velocità di crociera che Inzaghi conosce bene: con questo passo la sua Inter ha raggiunto la seconda stella e se l’è appuntata sul petto, con lo stesso passo adesso governa e colpisce praticamente ad ogni partita. Qualche numero per dare l’idea: l’Inter ha mandato in gol 15 giocatori in questo campionato; 12 reti sono arrivate dai difensori e lo stesso numero di gol è sbocciato nel primo quarto d’ora del secondo tempo. Nessuno, nei cinque maggiori campionati europei, ha fatto meglio dei nerazzurri, in tutti e tre i casi: magari è ancora presto per dire che questa è l’Inter più forte di tutte quelle allenate da Inzaghi, ma queste cifre bastano e avanzano per affermare che è la più completa.