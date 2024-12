Il due gennaio a Ryhad, in Arabia Saudita, si gioca la prima semifinale di Supercoppa Italiana tra Atalanta e Inter. Precederà la seconda sfida sulla strada verso la finale del 6 gennaio, quella del 3 tra Juve e Milan. Della sfida tra gli uomini di Gasperini e quelli di Inzaghi ha parlato a DAZN l'ex giocatore Emanuele Giacchierini soffermandosi su un aspetto in particolare dell'incontro tra le due nerazzurre. Potrebbe essere un match importante anche in chiave futura.

«Quella tra Inter e Atalanta sarà una gara che vuole dire tanto dal punto di vista mentale. Sono le due squadre favorite per il campionato. Ci metto anche il Napoli, ecco, nella lotta per il campionato. Ma quella di Supercoppa, da questo punto di vista, sarà una sfida intrigante», ha sottolineato l'ex calciatore proprio riferendosi ad eventuali strascichi che un'eventuale vittoria o un'eventuale sconfitta potrebbe avere anche nella lotta per il titolo in Serie A.