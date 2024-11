"Resta l’idea di fondo, al netto delle scelte. Resta un’Inter che in questa stagione sta provando a tenere in piedi campionato e Champions League. Diceva il presidente Beppe Marotta solo una settimana fa: «Il campionato si deciderà nei mesi di gennaio e febbraio». Il Lipsia è allora un altro passaggio fondamentale in ottica qualificazione ai primi otto posti, come raccontiamo nel pezzo a fianco. Ecco allora l’idea di una gestione complessiva di Inzaghi in cui le forze vanno gestite, alternate, ragionate. Anche a costo di perdere qualche colpo in campionato in questa fase, di andare a una velocità di crociera comunque elevata, ma non elevatissima come nell’anno della seconda stella. L’inter sa di essere forte e completa, come organico. Tanto vale sfruttarlo fino in fondo", aggiunge il quotidiano.