Marangon: “Napoli solido contro l’Inter. Sarà dura contro la Roma se…”

Luciano Marangon, ex azzurro, ha parlato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Per quanto riguarda la sfida di domenica prossima tra Napoli e Roma, la squadra di Conte è in testa alla classifica, contro l’Inter ho visto una squadra solida, si vede che ha uno spogliatoio unito, quello che non ha la Roma.