Fedele: “Lukaku non tornerà quello dell’Inter. Juve? Motta presuntuoso”

"Ha cercato di risanare i conti. Vlahovic è un grande attaccante ma non è da Juve. Mi chiedo: ma i giocatori veri dove sono? Non voglio tornare troppo indietro, però manca una certa qualità. La Juve non è una squadra che può lottare per vincere un campionato. Manca un leader vero dietro ma anche in attacco. Giocano giocatori che potrebbero giocare in squadre di media classifica. Su Vlahovic dico che il fattore economico sia fondamentale in questa situazione.