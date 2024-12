Vittoria convincente dell'Inter che nel secondo tempo approfitta degli spazi lasciati dal Cagliari e si prende tre punti molto importanti. Anche perché poi in serata c'è stata la frenata dell'Atalanta in casa della Lazio. Ora testa alla Supercoppa, in semifinale ci sarà proprio la squadra di Gasperini.

"Cagliari ha confermato quanto si sapeva o sospettava: l’Inter è la squadra più forte di Serie A. Il che non significa che vincerà lo scudetto, nel calcio non sempre prevalgono i più bravi, però la possanza dell’Inter e la sua capacità di prendere per sfinimento l’avversario, stancarlo per abbatterlo, sono un fattore dirimente e costante. L’Inter è avvolgente, pratica un possesso dinamico, mai statico, esprime un gioco che pochi in Italia riescono a destrutturare. Per la 14ª volta in stagione, su 23 partite tra campionato e Champions, Yann Sommer non ha subito reti", analizza La Gazzetta dello Sport.