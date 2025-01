A proposito di rabbia, quella di Simone Inzaghi è esplosa durante tutta la partita, prima e dopo il giallo che gli è stato sventolato dall’arbitro Pairetto e che lo porterà a guardare domenica Inter-Empoli dalla tribuna. Il tecnico interista è sembrato un leone in gabbia per 90’, sbracciante e urlante, anche quando si è avvicinato quasi muso contro muso con il collega Italiano.

"È gennaio, tempo di mercato e questo pare monopolizzato al momento dal mal di pancia di Frattesi, entrato ancora una volta senza spaccare il freddo polare di San Siro. Inzaghi sul tema acquisti non si aspetta granché e continua a difendere il suo centrocampista che sogna la Capitale, mentre le buone notizie per lui dovrebbero arrivare solo dall’infermeria. Quanto siano necessari a questa squadra Calha e Mkhitaryan era evidente già di suo, figurarsi dopo la prestazione di ieri di Asllani e pure di Zielienski. È in partite così intense che di solito emerge la qualità del centrocampo titolare", scrive il quotidiano.