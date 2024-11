Beppe Iachini, allenatore, intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "In questo momento dare troppa responsabilità alla Fiorentina mi sembra eccessivo. Diciamo che ha iniziato questo primo percorso molto bene ma andare in Champions sarà dura. A mio avviso Inter e Napoli sono superiori rispetto alle altre, i nerazzurri perché sono i campioni in carica, gli azzurri perché non hanno le coppe e sarà un piccolo vantaggio.