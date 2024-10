CdS: “Inter, Inzaghi parlerà alla squadra e insisterà su questi concetti. I due più affaticati…”

Giornata di vigilia in casa Inter , domani c'è la sfida contro l'Empoli in programma nell'unico turno infrasettimanale della stagione. Ecco quanto evidenziato dal Corriere dello Sport in vista della trasferta:

"Mancavano Lautaro, Calhanoglu e Sommer, tutti in partenza per Parigi per partecipare alla cerimonia del Pallone d’oro. In più, essendo all’indomani della gara con la Juve, quello di ieri era il classico allenamento defaticante post-partita. Oggi, però, in occasione della seduta video, come di consueto, Inzaghi parlerà alla squadra, esaminando tutto quello che non ha funzionato contro i bianconeri. Nel complesso, l’allenatore è rimasto soddisfatto della prestazione.