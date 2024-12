Oggi alle 12 a Zurigo l'Italia conoscerà le avversarie nelle gare di qualificazione ai Mondiali del 2026. Si giocherà tra Canada, Messico e States e saranno protagoniste della competizione 48 squadre, 16 arriveranno dall'Europa. 12 saranno le prime classificate dei gironi che si andranno a formare oggi e le altre quattro si qualificheranno attraverso i play off. L'Italia di Spalletti è chiamata alla svolta perché l'ultima volta in cui la Nazionale ha giocato i Mondiali era il 2014, poi è saltata la presenza degli Azzurri al Mondiale in Russia nel 2018 e ai Mondiali in Qatar nel 2022.

Intanto è previsto per lunedì l'esecutivo dell'UEFA. "L'Italia - spiega il Messaggero - è in ballo per l'assegnazione della Supercoppa 2025, in corsa Udine, sede prevista anche per l’eventuale semifinale e finale dell’attuale Nations. Se l'Italia ottenesse di ospitare la Supercoppa, la fase finale della Nations potrebbe essere spostata a Torino, come unica sede. Anche per la finale".