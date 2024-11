Questa sera l'Italia affronterà il Belgio in Nations League. Formazione decisa per Spalletti che ritrova Barella e decide di dargli un ruolo diverso dal solito.

"Gli azzurri risponderanno con il solito 3-5-1-1, sistema ormai assimilato, in realtà semplice punto di partenza di un movimentismo tattico che ha sorpreso Tedesco e Deschamps. Spalletti ha scelto la squadra e non ha nascosto la formazione. Davanti a Donnarumma, diffidato ma in campo, la difesa è quella prevista: Di Lorenzo, Buongiorno e Bastoni (con licenza di avanzare come Calafiori). Il ct accetterà l’uno contro uno in difesa con gli attaccanti belgi, e chiederà a Rovella, al debutto da play, di controllare il trequartista Trossard.