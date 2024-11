"È un’Inter a ranghi ridotti quella che ieri, dopo i due giorni di riposo concessi alla squadra da Simone Inzaghi, è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile: la sosta per le nazionali ha privato il tecnico nerazzurro di 15 giocatori. Tra questi anche Tajon Buchanan, ancora in attesa del debutto stagionale in maglia Inter ma già convocato dal Canada per gli impegni della Concacaf Nations League (l’esterno ex Bruges si era fratturato la tibia la scorsa estate proprio in nazionale, durante la Coppa America)", si legge su La Gazzetta dello Sport.